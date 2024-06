June 24, 2024 / 03:31 PM IST

Gujarat | సోషల్‌ మీడియా ద్వారా రాత్రికిరాత్రే స్టార్స్‌ అయిపోయేందుకు కొందరు యువతీయువకులు ఎంతటి సాహసాలు చేయడానికైనా వెనుకాడట్లేదు. ఎక్కడ ఉన్నాం.. ఏం చేస్తున్నాం అన్న సోయ లేకుండా ప్రమాదకర స్టంట్స్‌తో రీల్స్‌ (Instagram reels) చేస్తూ ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. తాజాగా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇన్‌స్టా రీల్స్‌ కోసం విన్యాసాలు చేస్తూ తమ వాహనాలను ఏకంగా సముద్రంలోకి పోనిచ్చారు.

ఇద్దరు వ్యక్తులు గుజరాత్‌ (Gujarat)లోని కచ్‌లో గల ముంద్రా సముద్రతీరానికి (Mundra beach, Kutch) వెళ్లారు. అక్కడ రీల్స్‌ చేసేందుకు తమ ఎస్‌యూవీ వాహనాలను సముద్రంలోకి పోనిచ్చారు. చాలా దూరం వరకూ వాహనాలను తీసుకెళ్లారు. అయితే, అలల కారణంగా రెండు థార్‌ వాహనాలు (Thar cars) నీటి చిక్కుకుపోయాయి. ఎటూ కదల్లేక ఇరుక్కుపోయాయి. దీంతో వారు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. వాహనాలను ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చేందుకు ఆపసోపాలూ పడ్డారు. కానీ వారి ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. చివరికి స్థానికుల సాయంతో ఎలాగోలా వారి వాహనాలు సముద్రం నుంచి ఒడ్డకు చేర్చగలిగారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

ఈ వీడియోపై స్పందించిన కచ్‌ పోలీసులు ఇద్దరి వ్యక్తులపై ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేశారు. అనంతరం రీల్స్‌ కోసం ఉపయోగించిన రెండు ఎస్‌యూవీ వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనకు పాల్పడిన ఇద్దరు యువకులపై చట్టపరమైన చర్యలు ప్రారంభించినట్లు పోలీసు అధికారి ఒకరు తెలిపారు.

#Gujarat:

For reel mania, two youths drove two Thar cars into deep waters at Mundra beach, Kutch.

High tide almost engulfed the vehicles, trapping them.

With villagers’ help, Thars were retrieved, but one Jeep’s engine failed.pic.twitter.com/C5Ft67d876

— Kumar Manish (@kumarmanish9) June 23, 2024