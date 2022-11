November 3, 2022 / 12:42 PM IST

న్యూఢిల్లీ: గుజ‌రాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల న‌గారా మోగింది. ఆ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల తేదీల‌ను ఇవాళ కేంద్రం ఎన్నిక‌ల సంఘం ప్ర‌క‌టించింది. రెండు ద‌శ‌ల్లో గుజ‌రాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌లు జ‌ర‌గ‌నున్నాయి. డిసెంబ‌ర్ ఒక‌టో తేదీన తొలి ద‌ఫా, అయిద‌వ తేదీన రెండో ద‌ఫా ఎన్నిక‌లను నిర్వ‌హించ‌నున్నారు. డిసెంబ‌ర్ 8వ తేదీన ఫ‌లితాల‌ను వెల్ల‌డించ‌నున్న‌ట్లు చీఫ్ ఎల‌క్ష‌న్ క‌మీష‌న‌ర్ రాజీవ్ కుమార్ తెలిపారు. తొలి విడుత‌లో 89 స్థానాల‌కు, రెండ‌వ విడుత‌లో 93 స్థానాల‌కు పోలింగ్ జ‌ర‌గ‌నున్న‌ట్లు ఆయ‌న వెల్ల‌డించారు.

The date of counting for Gujarat Assembly polls will coincide with Himachal Pradesh on the 8th of December. The entire process of Assembly elections to be completed on the 10th of December: Chief Election Commissioner Rajiv Kumar pic.twitter.com/vafbfhJODH

