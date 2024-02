February 19, 2024 / 11:33 AM IST

Kamal Haasan | లోక్‌సభ ఎన్నికలకు ( Lok Sabha Poll) సమయం దగ్గరపడుతోంది. దీంతో రాజకీయ పార్టీలు తమ ప్రచారాన్ని ఇప్పటికే మొదలు పెట్టేశాయి. ఈ నేపథ్యంలో లోక్‌సభ ఎన్నికలపై ప్రముఖ సినీ నటుడు, మక్కల్‌ నీది మయ్యం (Makkal Needhi Maiam) చీఫ్‌ కమల్‌ హాసన్‌ (Kamal Haasan) తాజాగా స్పందించారు. రెండు రోజుల్లో గుడ్‌న్యూస్‌ ఉంటుందని తెలిపారు.

లోక్‌సభ ఎన్నికలకు ముందు తమిళనాడు రాష్ట్రంలో కమల్‌ పార్టీతో అధికార డీఎంకే (DMK) పొత్తు ఉంటుందని ప్రచారం జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ అంశంపై కలమ్‌ హాసన్‌ మాట్లాడారు. సోమవారం ఉదయం చెన్నై ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ.. పొత్తుపై రెండు రోజుల్లో ప్రకటన వెలువడుతుందని చెప్పారు. ‘పార్లమెంట్‌ ఎన్నికలకు సంబంధించిన పనులు బాగా జరుగుతున్నాయి. మంచి అవకాశం వస్తుందని ఆశిస్తున్నాను. పొత్తుకు సంబంధించి రెండు రోజుల్లో నిర్ణయం ప్రకటిస్తాం’ అని కమల్‌ హాసన్‌ తెలిపారు.

Chennai, Tamil Nadu | On alliance ahead of Lok Sabha elections, Makkal Needhi Maiam president Kamal Haasan says “In two days I will meet you and give you some good news. Works for the Parliament election are going well and hoping for a good opportunity. We will announce the… pic.twitter.com/oULO932XMQ

