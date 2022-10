Watch: ఆలయం వద్ద మోకరిల్లి దేవుడ్ని ప్రార్థించిన మేక… వీడియో వైరల్‌

October 10, 2022 / 07:13 PM IST

లక్నో: ఒక ఆలయంలో దేవుడికి హారతి ఇస్తున్న సమయంలో ఒక మేక వింతగా ప్రవర్తించింది. భక్తుల మాదిరిగా ముందరి కాళ్లతో మోకరిల్లింది. తల వంచుకుని దేవుడ్ని ప్రార్థించింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని కాన్పూర్ జిల్లాలో ఈ వింత సంఘటన జరిగింది. ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. గంగా నది తీరంలోని పురాతన శివాలయంలోని శివుడ్ని బాబా ఆనందేశ్వర్‌గా భక్తులు కొలుస్తారు. అయితే ఇటీవల ఈ ఆలయం వద్ద ఒక వింత సంఘటన జరిగింది. ఆలయంలోని పూజారులు సాయంత్రం వేళ దేవుడికి హారతి ఇచ్చి మంత్రాలు చదువుతున్నారు. దీంతో అక్కడి భక్తులు భక్తి భావంతో మోకరిల్లి దేవుడ్ని ప్రార్థించారు.

కాగా, అక్కడ ఉన్న భక్తులతోపాటు ఒక మేక కూడా ఎంతో శ్రద్ధగా తన భక్తిని చాటింది. ముందు కాళ్లతో ఆలయం మెట్ల వద్ద మోకరిల్లింది. హారతి జరుగుతున్నంత సేపు తల వంచి ప్రార్థన చేస్తున్నట్లుగా ఉంది. ఇది చూసిన అక్కడి భక్తులు ఆశ్చర్యపోయారు.

డేవిడ్ జాన్సన్ అనే వ్యక్తి ఈ వీడియోను ట్విట్టర్‌లో ఆదివారం పోస్ట్‌ చేశారు. ‘కాన్పూర్‌లోని పరమాత్మ ఆలయం నుంచి వెలువడిన ఒక అద్భుతమైన భక్తి భావ చిత్రం ఇది. బాబా ఆనందేశ్వరుడికి హారతి ఇస్తున్న సమయంలో ఒక మేక భక్తితో మోకరిల్లినట్లు కనిపించింది’ అని అందులో పేర్కొన్నారు. దీంతో ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఇది చూసి నెటిజన్లు కూడా ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు.

A wonderful picture of faith has come to the fore from the Paramat temple of Kanpur, where a goat was seen kneeling in faith in the aarti of Baba Anandeshwar.@SarahLGates1 @thebritishhindu @davidfrawleyved pic.twitter.com/QHM8UjAye2

— David Johnson (@David59180674) October 9, 2022