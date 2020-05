గోవాకి చెందిన అధికారి ఎలాంటి ప‌రిక‌రాలు లేకుండా కేవ‌లం క‌ర్ర‌తోనే పాము ప్రాణాలు కాపాడాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోని ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్ (IFS) అధికారి శైలేంద్ర సింగ్... ట్విట్టర్‌లో ఈ వీడియోని పోస్ట్ చేశారు. దీంతో ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది.



వివ‌రాల‌లోకి వెళితే గోవాలోని కోటిగావ్ వైల్డ్‌లైఫ్ శాంక్చురీలో నాగు పాము ఇంటి పైక‌ప్పులో ఇరుక్కుపోయింది. అది ముందుకు వెన‌క్కు వెళ్ల‌లేక ఊగిస‌లాడుతుంది. ఇది గ‌మ‌నించిన సిబ్బంది అట‌వీ అధికారుల‌కి స‌మాచారం ఇచ్చారు. అక్క‌డికి వ‌చ్చిన ఓ అధికారి ఇంటి పైకి ఎక్కి... ఉత్తి చేతులతోనే పామును పట్టుకొని... మరో చేత్తో కర్రను పట్టుకొని... దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ కాపాడారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో షేర్ చేసిన శైలేంద్ర అది ఏ ఏనుగో, సింహమో, పులో అయితే... అటవీ అధికారులు కంట్రోల్ చెయ్యగలరు. కాని పామును కూడా ప్రాణాలకు తెగించి కాపాడటం గొప్ప విషయం అని మెచ్చుకున్నారు.



A clinical and fuss-free cobra rescue operation by forest officials in Cotigao Wildlife Sanctuary, Goa. (Via WA)



It's not always a tiger, leopard or an elephant that foresters have to deal with!@susantananda3 @AnkitKumar_IFS @IFS_Officers @IfsSitanshu @aakashbadhawan pic.twitter.com/8JYIVuPdB2