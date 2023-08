August 10, 2023 / 10:01 AM IST

షిమ్లా: హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని (Himachalpradesh) సిర్మౌర్‌ (Sirmaur) జిల్లాలో వర్షం ముంచెత్తింది. మబ్బులకు చిల్లులు పడిట్లు కుండపోతగా వర్షాలు (Cloudburst) కురిశాయి. దీంతో జిల్లాలోని గిరి నది (Giri river) పొంగిపొర్లుతున్నది. అకస్మాత్తుగా వరద (Floods) పోటెత్తడంతో మలాగి దడియత్‌ గ్రామంలోని నివాస ప్రాంతాలను ముంచెత్తింది. దీంతో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు గల్లంతయ్యారు. అయితే వారిని శిథిలాల కింద గుర్తించామని, అప్పటికే వారంతా మరణించారని స్టేట్‌ ఎమర్జెన్సీ ఆపరేషన్‌ సెంటర్‌ (SEOC) వెల్లడించారు.

కాగా, రాష్ట్రంలో వర్షాలు, వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడటంతో జూన్‌ 24 నుంచి ఇప్పటిరకు 223 మంది మరణించారని రాష్ట్ర రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి జగత్‌ సింగ్‌ నేగి (Jagat Singh Negi) తెలిపారు. ప్రకృతి విపత్తు వల్ల 295 మందికిపైగా గాయపడ్డారన్నారు. సుమారు 800 ఇండ్లు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయని, మరో 7,500 ఇండ్లు పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నాయని వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న పునరావాస, పునరుద్ధరణ పనులను ముఖ్యమంత్రి సుఖ్విందర్‌ సుఖు (CM Sukhvinder Singh Sukhu) స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారని చెప్పారు.

CM Sukhvinder Singh Sukhu is on the field and monitoring all the restoration works that are underway…. Around 223 lives have been lost and number of injured is more than 295. Around 800 houses fully destroyed and more than 7500 houses partially damaged…”, says Himachal Pradesh… pic.twitter.com/cXdmA3AjBP

