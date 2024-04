April 5, 2024 / 09:57 AM IST

ఊటి: త‌మిళనాడు మాజీ సీఎం, అన్నాడీఎంకే నేత ఇడ‌ప్ప‌డి కే ప‌ళ‌నిస్వామి( K Palaniswami) .. వాహ‌నాన్ని గురువారం ఎన్నిక‌ల సంఘం ఫ్ల‌యింగ్ స్క్వాడ్ అధికారులు త‌నిఖీ చేశారు. ఊటీ వ‌ద్ద ఆయ‌న ప‌ర్స‌న‌ల్ కారులో వెళ్తున్న స‌మ‌యంలో ఈ చెకింగ్ జ‌రిగింది. త‌మిళ‌నాడులోని లోక్‌స‌భ స్థానాల‌కు ఏప్రిల్ 19వ తేదీన ఎన్నిక‌లు జ‌ర‌గ‌నున్నాయి. ఆ రాష్ట్రంలో మొత్తం 39 సీట్లు ఉన్నాయి. జూన్ 4వ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు ఉన్న విష‌యం తెలిసిందే.

#WATCH | Ooty, Tamil Nadu: Former Tamil Nadu CM and AIADMK leader Edappadi K Palaniswami’s vehicle was checked by the Election Commission’s flying squad yesterday.

All 39 seats in Tamil Nadu will vote in a single phase on April 19. The counting of votes will be held on June 4.… pic.twitter.com/kgPR2S6hA7

— ANI (@ANI) April 5, 2024