King Cobra | వామ్మో.. ఎంత పెద్ద కింగ్‌ కోబ్రానో.. వీడియో వైరల్‌

March 1, 2023 / 11:52 AM IST

King Cobra | కింగ్ కోబ్రా (King Cobra).. ప్రపంచంలోనే (world) అత్యంత ప్రమాదకరమైన విషసర్పం (most venomous snake). అంతేకాదు, అన్ని పాములకంటే (all snakes) ఇది చాలా పొడవైనది(longest) కూడా. అయితే కింగ్‌కోబ్రా (King Cobra) 10 నుంచి 12 అడుగుల వరకే ఉండటం ఇప్పటి వరకు చూశాం. 20 అడుగులకు పైగా పొడవు, పెద్ద పరిమాణంతో ఉన్న కింగ్‌ కోబ్రాను ఇప్పటి వరకూ ఎవరూ చూసి ఉండరు. అలాంటి ఓ భారీ కింగ్‌ కోబ్రా ఇప్పుడు అందరినీ భయాందోళనకు, ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.

ఇండియన్‌ ఫారెస్ట్‌ సర్వీస్‌ అధికారి ( Indian Forest Service officer) సుశాంత్‌ నందా (Susanta Nanda) భారీ కింగ్‌ కోబ్రా (King Cobra)కు సంబంధించిన వీడియోను ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో తెగ వైరల్‌ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు షాక్‌ అవుతూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఇదే సందర్భంలో తమకు ఎదురైన అనుభవాలను గుర్తు చేసుకుంటున్నారు.

The king cobra can literally "stand up" and look at a full-grown person in the eye. When confronted, they can lift up to a third of its body off the ground. pic.twitter.com/g93Iw2WzRo

— Susanta Nanda (@susantananda3) February 27, 2023