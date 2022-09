Cervical Cancer | సర్వైకల్‌ క్యాన్సర్‌ వ్యాక్సిన్‌ ప్రారంభం..

September 1, 2022 / 03:12 PM IST

Cervical Cancer Vaccine | ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగంగా పెరుగుతున్న ప్రాణాంతక వ్యాధుల్లో క్యాన్సర్‌ ఒకటి. ఏటా లక్షలాది మంది రకరకాల క్యాన్సర్ల కారణంగా ప్రాణాలు వదులుతున్నారు. ఇందులో గర్భాశయ క్యాన్సర్‌ (సర్వైకల్‌) ఒకటి. భారత్‌లో ఈ తరహా కేసులు పెరుగుతున్నాయని గణాంకాలు తెలిపాయి. భారత్‌లో ఏటా 1,22,844 మంది గర్భాశయ సర్వైకల్‌ క్యాన్సర్‌తో బాధపడుతుండగా.. 67వేలమందికిపైగా మహిళలు మృత్యువాతపడుతున్నారు. సర్వైకల్‌ క్యాన్సర్‌కు త్వరలోనే అందుబాటులోకి రానున్నది. సర్వైకల్‌ క్యాన్సర్‌కు దేశంలోనే తొలిసారిగా వ్యాక్సిన్‌ను గురువారం ప్రారంభించారు.

ఈ టీకా సర్వైకల్‌ క్యాన్సర్‌ నివారణలో ముఖ్య భూమికను పోషిస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. గర్భాశయ క్యాన్సర్‌కు యూఎస్‌ ఫుడ్‌ అండ్‌ డ్రగ్‌ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌ ఆమోదించిన ‘గారాసిల్డ్‌9’ అనే హెచ్‌పీవీ వ్యాక్సిన్‌ ఇప్పటి వరకు వినియోగిస్తుండగా.. స్త్రీ జననాంగం వద్ద వచ్చే క్యాన్సర్‌ను తగ్గించడంలోనూ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని అధ్యయనంలో తేలింది. సర్వైకల్‌ క్యాన్సర్‌ మహిళల గర్భాశయంలో అభివృద్ధి చెందుతుంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) డేటా ప్రకారం.. 2018లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 5.70లక్షల మంది మహిళలు గర్భాశయ క్యాన్సర్‌తో బాధపడుతున్నారని అంచనా వేయగా.. దాదాపు 3.11లక్షల మంది ఈ క్యాన్సర్‌ బారినపడి మరణించారు.

సీరమ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (SII), డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ (DBT) సంయుక్తంగా దేశీయంగా తొలిసారిగా క్వాడ్రివాలెంట్ హ్యూమన్ పాపిల్లోమా వైరస్ వ్యాక్సిన్ (QHPV) వ్యాక్సిన్‌ను తయారు చేశాయి. సర్వైకల్‌ క్యాన్సర్‌కు ఈ ‘మేడ్‌ ఇన్‌ ఇండియా’ తయారు చేయడంపై నిపుణులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మేడ్‌ ఇన్‌ ఇండియా వ్యాక్సిన్‌ను ప్రారంభించడం ఓ ఉత్తేజకరమైన అనుభవమని నేషనల్‌ టెక్నికల్‌ అడ్వైజరీ గ్రూప్‌ (NTAGI) కోవిడ్‌ వర్కింగ్‌ గ్రూప్‌ చైర్‌పర్సన్‌ డాక్టర్‌ ఎన్‌కే అరోరా పేర్కొన్నారు.

వ్యాక్సిన్‌ ఆవిష్కరణ సందర్భంగా సీరమ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ సీఈవో అదార్‌ పూనావాలా పేర్కొన్నారు. టీకా తయారీ డిసెంబర్‌, జనవరి మధ్య ప్రారంభమవుతుందని, రెండేళ్లలో 200 మిలియన్‌ డోసుల ఉత్పత్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. సర్వైకల్‌ క్యాన్సర్‌ వ్యాక్సిన్‌ ధర రూ.200 నుంచి రూ.400 వరకు ఉంటుందని, ప్రభుత్వంతో చర్చించి ధర నిర్ణయించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. దేశానికి ఇదో పెద్ద విజయమని, ఏటా మిలియన్లలో ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందని భావిస్తున్నామన్నారు.

Historic milestone in Preventive Healthcare,under leadership of PM Sh @NarendraModi.

India’s first indigenously developed Quadrivalent Human Papillomavirus vaccine (qHPV) against Cervical Cancer launched by Department of Biotechnology under Union Ministry of Science & Technology pic.twitter.com/EItvwgVX9J

— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) September 1, 2022