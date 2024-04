April 23, 2024 / 09:05 PM IST

Harom hara | టాలీవుడ్‌ హీరో సుధీర్‌బాబు (Sudheer Babu) నటిస్తోన్న చిత్రం హరోం హర (Harom Hara: The Revolt). Sudheer18గా పాన్ ఇండియా స్టోరీ నేపథ్యంలో వస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని సెహరి ఫేం జ్ఞానసాగర్‌ ద్వారకా కథనందిస్తూ.. డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఈ మూవీ కాన్సెప్ట్‌ టైటిల్‌ వీడియోతోపాటు పోస్టర్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి కనులెందుకో అంటూ సాగే రెండో పాట ప్రోమోను లాంఛ్ చేశారు.

వెంగి సుధాకర్ రాసిన ఈ పాటను చేతన్ భరద్వాజ్‌ కంపోజిషన్‌లో నిఖిత శ్రీవల్లి పాడింది. రేపు సాయంత్రం 4:05 గంటలకు లాంఛ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ మూవీ 1989 బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో చిత్తూరులోని కుప్పం నేపథ్యంలో సాగే స్టోరీతో పీరియాడిక్ యాక్షన్‌ డ్రామాగా వస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సినిమాస్‌ బ్యానర్‌పై సుమంత్‌ నాయుడు తెరకెక్కిస్తున్నారు. చేతన్ భరద్వాజ్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు.

హరోం హర తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో విడుదల కానుంది. భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో సుధీర్‌బాబు కుప్పం యాసలో మాట్లాడబోతున్నాడని సమాచారం. ఈ చిత్రానికి అరవింద్‌ విశ్వనాథన్‌ సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాడు‌.

కనులెందుకో సాంగ్ ప్రోమో..

A blissful dose of love!✨️

Here’s the lovely promo of #HaromHara 2nd single #Kanulenduko 😍

– https://t.co/lria7Mvj3y

The full song will capture your hearts tomorrow at 4:05 PM💕

A @chaitanmusic Musical🎵@isudheerbabu @ImMalvikaSharma @gnanasagardwara @SumanthnaiduG… pic.twitter.com/MUFvX8nP52

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) April 23, 2024