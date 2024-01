January 22, 2024 / 10:59 AM IST

Atal Setu | ముంబై : అరేబియా స‌ముద్రంపై నిర్మించిన అట‌ల్ సేతు బ్రిడ్జిపై ఆదివారం మ‌ధ్యాహ్నం ఘోర రోడ్డు ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. రాయ‌గ‌ఢ్ జిల్లా వైపు వెళ్తున్న ఓ కారు వేగంగా దూసుకొచ్చి బ్రిడ్జి రెయిలింగ్‌ను ఢీకొట్టింది. దీంతో ఆ కారు ప‌ల్టీలు కొట్టి ఆగిపోయింది. ఈ ప్ర‌మాదంలో ఐదుగురు తీవ్రంగా గాయ‌ప‌డ్డారు. అయితే కారును మ‌హిళ డ్రైవింగ్ చేసిన‌ట్లు తేలింది.

గాయ‌ప‌డ్డ ఇద్ద‌రు మ‌హిళ‌లు, ముగ్గురు చిన్నారుల‌ను చికిత్స నిమిత్తం ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించారు. ఈ ప్ర‌మాద ఘ‌ట‌న‌ను మ‌రో కారులో వెళ్తున్న ప్ర‌యాణికులు త‌మ కెమెరాల్లో బంధించారు. ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతోంది. ఈ నెల 12వ తేదీన ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర మోదీ అట‌ల్ సేతు బ్రిడ్జిని ప్రారంభించిన సంగ‌తి తెలిసిందే.

First Accident on MTHL!

In Ravi Shashtri’s words: Thodi der ke liye….(those who know, know)

Literally pic.twitter.com/UK0TJfL7Kb

— Roads of Mumbai (@RoadsOfMumbai) January 21, 2024