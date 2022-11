ఆలయ రాజగోపురానికి అంటుకున్న మంటలు..

November 21, 2022 / 09:37 AM IST

చెన్నై: తమిళనాడులోని శివకాశిలో ఆలయ రాజగోపురానికి మంటలు అంటుకున్నాయి. శివకాశిలోని విరుధునగర్‌లో ఉన్న భద్రకాళి అమ్మన్‌ ఆలయంలో పునర్‌నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా రాజగోపురం చుట్టూ కట్టెలతో ఓ నిర్మాణం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అయితే ఆదివారం రాత్రి ఆలయ సమీపంలో ఓ వివాహ వేడుక జరిగింది. ఈ సందర్భంగా పటాకులు కాల్చడంతో అవి రాజగోపురానికి ఉన్న ఆ కట్టెల నిర్మాణంపై పడ్డాయి.

దీంతో మంటలు అంటుకుని క్రమంగా కిందివరకు వచ్చాయి. గుర్తించిన భక్తులు ఆలయ సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేశారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను ఆర్పివేశారు. పటాకులు పేల్చడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదుచేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతున్నది.

#WATCH | Tamil Nadu: Fire broke out in the Rajagopuram (temple tower) of Badrakali Amman Temple at Sivakasi in Virudhunagar. Fire extinguished using two fire tenders. pic.twitter.com/5UNSfGvK75

— ANI (@ANI) November 20, 2022