December 15, 2022 / 12:01 PM IST

Fire breaks | ముంబయిలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. పారెల్‌ ప్రాంతంలో గల అవిఘ్న పార్క్‌ హౌసింగ్‌ సొసైటీలోని ఓ బహుళ అంతస్తుల భవనంలో 14వ ఫ్లోర్‌లో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకొని నాలుగు ఫైర్‌ ఇంజన్ల సాయంతో మంటలను అదుపు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు.

#WATCH | Maharashtra: Fire breaks out at Avignon Park building in Mumbai's Lower Parel area. As many as 4 fire engines rushed to the spot. The cause of the fire is yet to be ascertained. pic.twitter.com/0tdxiC9Rhd

— ANI (@ANI) December 15, 2022