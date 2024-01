Fire accident | బహుళ అంతస్తుల భవనంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. Video

January 13, 2024 / 04:08 PM IST

Fire accident: మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలోని దొంబివాలీ సమీపంలోగల ఖోని పలావాలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఇటీవలే నిర్మాణం పూర్తిచేసుకున్న ఓ బహుళ అంతస్తుల భవనంలో ఒక్కసారిగా పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. దాంతో స్థానికులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దాంతో అగ్నిమాపక సిబ్బందితో కలిసి పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. ఫైరింజన్‌ల సాయంతో మంటలను ఆర్పేశారు.

అగ్నిమాపక సిబ్బంది పని పూర్తిచేసే సమయానికి మంటలు 18వ అంతస్తు వరకు వ్యాపించాయి. రెస్క్యూ టీమ్స్‌ భవనంలో ఉన్న వారిని హుటాహుటిన కిందకు తీసుకురావడంతో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం సంభించలేదు. భవనం ఇటీవలే పూర్తి కావడంతో కేవలం కింది మూడు ఫ్లోర్లలో మాత్రం కటుంబాలు నివాసం ఉంటున్నాయి. పై ఫ్లోర్లు అన్నీ ఖాళీగా ఉన్నాయి. కాగా, భవనంలో మంటలు చెలరేగుతున్న దృశ్యాలను కింది వీడియోలో చూడవచ్చు.

#WATCH | Maharashtra: A massive fire broke out in a building at Khoni Palava near Dombivli. Four fire tenders are present at the spot. No casualty reported yet.

(Video Source: Thane Municipal Corporation) pic.twitter.com/jxUmZbeUp3

— ANI (@ANI) January 13, 2024