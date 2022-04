నేడు జమ్ములో పర్యటించనున్న ప్రధాని.. పల్లీకి 12 కి.మీ. దూరంలో పేలుడు

April 24, 2022 / 09:36 AM IST

జమ్ము: ప్రధాని మోదీ (PM Modi) జమ్ము పర్యటనకు కొన్ని గంటల ముందు అనుకోని ఘటన జరిగింది. గ్రామసభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్న పల్లీ గ్రామానికి 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న లాలియానాలో పేలుడు సంభవించింది. ఆదివారం ఉదయం లాలియానాలోని ఓ వ్యవసాయ భూమిలో పేలుడు శబ్ధం వినిపించింది. దీంతో స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. పేలుడు జరిగిన తీరుపై విచారణ చేపట్టారు. కాగా, ఇది ఉగ్రవాద చర్యగా అనిపించడంలేదని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు.

Jammu | "Suspected blast" reported by villagers in open agricultural land in Lalian village, Bishnah

Suspecting it to be a lightning strike or a meteorite; Investigation is underway, say police. pic.twitter.com/6PFaD8hHN0

— ANI (@ANI) April 24, 2022