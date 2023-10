Electric car | నడిరోడ్డుపై అగ్నికి ఆహుతైన ఎలక్ట్రిక్‌ కారు.. Video viral

October 1, 2023 / 12:39 PM IST

బెంగళూరు: విద్యుత్ శక్తితో నడిచే ఎలక్ట్రిక్‌ స్కూటర్‌లు రన్నింగ్‌లోనో, ఛార్జింగ్‌ అవుతున్న సమయంలోనే మంటలు చెలరేగి కాలిపోయిన ఘటనలు ఎన్నో చూశాం. అయితే, ఇప్పుడు ఓ ఎలక్ట్రిక్ కారు నడి రోడ్డుపై అగ్నికి ఆహుతైంది. కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. విద్యుత్‌ కారు మంటల్లో కాలిపోతున్న దృశ్యాలను కొందరు తమ మొబైల్స్‌లో చిత్రీకరించారు. అవి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

బెంగళూరు సిటీలోని జేపీ నగర్‌లో గల దాల్మియా సర్కిల్‌లో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఘటనపై జేపీ నగర్‌ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. కారులోంచి మంటలు రావడం గమనించి అందులో ఉన్నవాళ్లు బయటికి వచ్చారని, ఆ తర్వాత కారు మంటల్లో దగ్ధమైందని పోలీసులు తెలిపారు.

మరోవైపు ఎలక్ట్రిక్ కారు మంటల్లో కాలిపోవడంతో విద్యుత్‌ వాహనాల్లో భద్రతపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. పగటిపూట వేడిని తట్టుకోలేక ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాల్లోని బ్యాటరీల్లో మంటలు చెలరేగుతున్నాయని, ఆ తర్వాత వాహనాలు తగులబడి పోతున్నాయని, ఇది ఆ వాహనాల్లో ప్రయాణించే వారి ప్రాణాల మీదకు తెస్తుందని పలువురు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీదారులు సరైన భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

#Bengaluru: An #electric #car caught #fire near Dalmia Circle in #JPNagar area today. No casualties. Reason is yet to be ascertained.#Karnataka #EV #ElectricVehicles #india pic.twitter.com/z7rVVxgJSn

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 30, 2023