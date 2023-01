January 16, 2023 / 04:52 PM IST

చెన్నై : సంక్రాంతికి విడుదలైన విజ‌య్ వార‌సుడు మూవీ పాజిటివ్ టాక్‌తో మెరుగైన క‌లెక్ష‌న్లు రాబ‌డుతోంది. వంశీ పైడిప‌ల్లి నిర్ధేశ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కిన ఈ మూవీలో విజ‌య్ స‌ర‌స‌న క‌న్న‌డ భామ ర‌ష్మిక మంద‌న సంద‌డి చేశారు. ఈ సినిమాలో పాట‌లు ముఖ్యంగా రంజిత‌మే సాంగ్ అంద‌రినీ ఆక‌ట్టుకుంటోంది. ఈ సినిమాను ధియేట‌ర్‌లో చూస్తూ రంజిత‌మే సాంగ్‌కు ఏకంగా స్క్రీన్ వ‌ద్ద ఓ పెద్దావిడ స్టెప్పుల‌తో హోరెత్తించారు.

No salsa no flamingo my brother do u know grandma kuthu🔥🔥🔥 …….this grandma lit the fire on theatre for ranjithame song pic.twitter.com/sqkytZcJnm

— Nizamudeen (@zamnsk) January 15, 2023