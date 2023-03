Nicobar islands | నికోబార్‌ దీవుల్లో 5.0 తీవ్రతతో భూకంపం

March 6, 2023 / 07:17 AM IST

Nicobar islands | అండమాన్‌ నికోబార్‌ దీవుల్లో భూకంపం సంభవించింది. నికోబార్‌ దీవుల (Nicobar islands) రీజియన్‌లో సోమవారం ఉదయం 5.07 గంటలకు భూమి కంపించింది (Earthquake). దీనితీవ్రత 5.0గా నమోదయిందని నేషనల్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ సీస్మోలజీ (NCS) వెల్లడించింది. నికోబార్‌ దీవుల్లోని పెర్కాకు 208 కిలోమీటర్ల దూరంలో భూకంప కేంద్రం ఉన్నదని తెలిపింది. భూ అంతర్భాగంలో 10 కిలోమీటర్ల లోతులో కదలికలు చోటుచేసుకున్నాయని పేర్కొన్నది. దీనిప్రభావంతో ఇండోనేషియాలో (Indonesia) కూడా భూకంపం వచ్చిందని తెలిపింది.

An earthquake of magnitude 5.0 occurred in the Nicobar islands region at around 5:07 am today: National Center for Seismology pic.twitter.com/kfiK3O7Xno

