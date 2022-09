September 27, 2022 / 05:55 PM IST

భువ‌నేశ్వ‌ర్‌: భార‌త ర‌క్ష‌ణ ప‌రిశోధ‌న, అభివృద్ధి సంస్థ (DRDO) వెరీ షార్ట్ రేంజ్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్ట‌మ్ (VSHORADS) క్షిప‌ణి ప‌రీక్ష‌ల‌ను విజ‌యవంతంగా నిర్వ‌హించింది. ఒడిశా తీరంలోని చాందీపూర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెస్ట్ రేంజ్ నుంచి మంగ‌ళ‌వారం సాయంత్రం ఈ క్షిప‌ణి ప‌రీక్ష‌ల‌ను నిర్వ‌హించారు. VSHORADS క్షిప‌ణి ఒక్క‌దానినే రెండుసార్లు ప‌రీక్షించారు.

గ్రౌండ్ బేస్డ్ పోర్ట‌బుల్ లాంఛ‌ర్ నుంచి ఈ క్షిప‌ణి ప్ర‌యోగం జ‌రిగింది. లాంఛ‌ర్‌తోపాటుగా ఈ క్షిప‌ణిని సులువుగా దూసుకెళ్ల‌డానికి అత్యంత అనువుగా రూపొందించారు. ఈ క్షిప‌ణికి నిర్వ‌హించిన రెండు ప‌రీక్ష‌లు అనుకున్న ల‌క్ష్యాల‌ను పూర్తిగా చేధించాయి. ఎన్నో నూత‌న సాంకేతిక‌త‌ల‌ను అద్ది ఈ క్షిప‌ణిని త‌యారు చేశారు. లో ఆల్టిట్యూడ్ ఏరియ‌ల్ త్రెట్స్‌ను ఎదుర్కోవ‌డంలో ఈ మిస్సైల్ తోడ్ప‌డుతుంది.

#WATCH | DRDO (Defence Research and Development Organisation) conducted two successful test flights of Very Short Range Air Defence System (VSHORADS) missile on 27 Sep 2022 from a ground-based portable launcher from Integrated Test Range, Chandipur, off the coast of Odisha. pic.twitter.com/UFynnRMgGd

— ANI (@ANI) September 27, 2022