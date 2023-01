January 5, 2023 / 01:16 PM IST

ల‌క్నో : విక‌లాంగుల‌కు ప్ర‌త్యేక సౌక‌ర్యాలను క‌ల్పించాల‌ని ప్ర‌భుత్వం ఎన్నో చ‌ర్య‌లు చేప‌డుతున్నా కొన్ని ప్ర‌దేశాల్లో వారు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవ‌డం క‌నిపిస్తుంది. తాజాగా యూపీలోని ఓ ఫుడ్‌స్టాల్‌కు వెళ్లిన విక‌లాంగుల హ‌క్కుల కార్య‌క‌ర్త‌, వైద్యుడు స‌త్యేంద్ర సింగ్‌కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. అక్క‌డ దివ్యాంగుల కోసం నిర్మించిన ర్యాంప్ అసౌక‌ర్యంగా ఉండ‌టంతో సింగ్ అసంతృప్తి వ్య‌క్తం చేశారు. త‌న‌కు ఎదురైన అనుభ‌వాన్ని వివ‌రిస్తూ ఆయ‌న ఓ వీడియోను సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేయ‌గా ఇప్పుడ‌ది తెగ వైర‌ల‌వుతోంది.

People only have physical impairments, but it's the society that makes us "disabled" by its infrastructural barriers. Look at the slope, or Mt. Everest in the name of the ramp at Hira Sweets, Vrindawan, which even people with "divine abilities" cannot climb. #Accessibility ♿️ pic.twitter.com/zY28nEwHaq

— Satendra Singh, MD (@drsitu) January 4, 2023