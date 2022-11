Delhi Air Pollution | కాలుష్య కోరల్లో ఢిల్లీ.. నెట్టింట పేలుతున్న మీమ్స్‌..!

November 5, 2022 / 05:00 PM IST

Delhi Air Pollution | దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో వాతావరణ కాలుష్యం రోజురోజుకు క్షీణిస్తోంది. మహా నగరాన్ని దట్టమైన పొగ కమ్మేసింది. దీంతో వాయు నాణ్యత దారుణంగా పడిపోతోంది. శనివారం ఉదయం ఎయిర్‌ క్వాలిటీ ఇండెక్స్‌ (AIQ) 431గా నమోదయింది. ఇక రాజధాని ప్రాతంలో ఉన్న ధిర్పూర్‌లో అత్యధికంగా ఏఐక్యూ 534గా ఉండగా నోయిడాలో 529, గురుగ్రామ్‌లో 478 నమోదైంది. దీంతో ప్రజలు శ్వాస తీసుకోవడానికి కూడా ఇబ్బందిపడుతున్నారు. దీంతో ఢిల్లీలో నేటి నుంచి ప్రైమరీ పాఠశాలను ప్రభుత్వం మూసివేసింది. సోమవారం నుంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో 50 శాతం మందికి వర్క్‌ ఫ్రం హోం విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది.

ఈ నేపథ్యంలో నెట్టింట మీమ్స్‌ పేలుతున్నాయి. ‘ఢిల్లీలో విహరించిన అనంతరం 10 నిమిషాలకే సూపర్‌ మ్యాన్‌ పరిస్థితి ఇది..’ అంటూ ఓ మీమ్‌ తెగ వైరల్‌ అవుతోంది. అందులో సూపర్‌ మ్యాన్‌ అవతారంలో ఉన్న ఓ వ్యక్తి ఆసుపత్రిలో ఆక్సిజన్‌ పెట్టుకుని చికిత్స తీసుకుంటున్నట్లుగా ఉంది. దీంతోపాటు మరికొన్ని మీమ్స్‌ నెట్టింట సందడి చేస్తున్నాయి. వాటిపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి.

Smoking in Delhi is healthier than doing yoga in Delhi — Sagar (@sagarcasm) November 4, 2022

Superman after flying through Delhi air for 10 min. pic.twitter.com/1TWGwv4IDy — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) November 7, 2017

Delhi pollution is a serious problem but these memes 😂

Dilli walon smoke kar lena… yoga nahin 😂 pic.twitter.com/6fFU5pVOGi — MrsG (@Marvellous_MrsG) November 4, 2022

Delhi pollution mei peoples to cigarettes pic.twitter.com/Wu0VCOfj2z — Dr rAviroxaban🇮🇳 (@Bevacizumab2) November 4, 2022

We are enemy of our planet.#DELHIPOLLUTION pic.twitter.com/c7yMEZP8xL — D Pandey -100% follow back (@DPandey34772113) November 3, 2022

