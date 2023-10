October 27, 2023 / 11:15 AM IST

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజ‌ధాని ఢిల్లీలోని క‌న్నాట్ ప్లేస్ ప్రాంతంలో జ‌రిగిన ప్ర‌మాదంలో ఓ పోలీసు(Delhi Police) ప్రాణాల‌తో బ‌య‌ట‌ప‌డ్డారు. విధుల్లో భాగంగా వాహ‌నాల‌ను త‌నిఖీ చేస్తున్న స‌మ‌యంలో.. మ‌రో వాహ‌నం వ‌చ్చి ఆ పోలీసును ఢీకొట్టింది. దాంతో ఆ పోలీసులు అమాంతంగా గాలిలో ఎగిరి దూరంగా ప‌డ్డాడు. ఈ ఘ‌ట‌న‌కు చెందిన వీడియో ఒక‌టి వైర‌ల్ అవుతోంది. అక్టోబ‌ర్ 24వ తేదీన ఈ ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. అర్థరాత్రి ఒంటిగంట స‌మ‌యంలో ప్ర‌మాదం జ‌రిగిన‌ట్లు సీసీటీవీ ఫూటేజ్ ఆధారంగా తెలుస్తోంది.

#WATCH | CCTV footage shows a Delhi Police personnel hit by an SUV and thrown into the air in the Connaught Place area

The incident happened on the intervening night of 24th-25th October. Police detained the car driver and action was taken against him.

(Video source: Delhi… pic.twitter.com/5lMAD0It7g

— ANI (@ANI) October 27, 2023