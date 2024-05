May 22, 2024 / 10:33 AM IST

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీ సీఎం అర‌వింద్ కేజ్రీవాల్‌ను టార్గెట్ చేస్తూ గ్రాఫిటీ వేసిన వ్య‌క్తిని పోలీసులు(Delhi Police) అరెస్టు చేశారు. అత‌న్ని అంకిత్ గోయ‌ల్‌గా గుర్తించారు. ఓ మెట్రో స్టేష‌న్‌లో ఆ వ్య‌క్తి.. కేజ్రీవాల్‌ను బెదిరిస్తూ గ్రాఫిటీ వేశారు. ఢిల్లీ పోలీసు శాఖ‌కు చెందిన మెట్రో యూనిట్‌.. ఎఫ్ఐఆర్ న‌మోదు చేసింది. నిందితుడు అంకిత్ గోయ‌ల్ వ‌య‌సు 33 ఏళ్లు. ఈ కేసులో ద‌ర్యాప్తు చేప‌డుతున్న‌ట్లు పోలీసులు వెల్ల‌డించారు. మెట్రో స్టేష‌న్‌లో ఓ గోడ‌పై ఓ వ్య‌క్తి గ్రాఫిటీ వేస్తున్న దృశ్యాల‌ను సీసీటీవీ ద్వారా గుర్తించారు. సోమ‌వారం ఈ ఘ‌ట‌న‌పై పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ న‌మోదు చేశారు. సైన్‌బోర్డులు, కోచ్‌ల మీద రాత‌లు రాస్తున్న వ్య‌క్తిని సీసీటీవీ ద్వారా ప‌సిక‌ట్టారు. త‌న ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అకౌంట్‌లోనూ ఆ గ్రాఫిటీ ఫోటోల‌ను అత‌ను పోస్టు చేసుకున్నాడు.

#WATCH | Police arrest accused Ankit Goyal, 33 for writing death-threatening graffiti against Delhi CM Arvind Kejriwal at a metro station. The Metro Unit of Delhi Police had registered an FIR and was investigating the matter: Delhi Police

(CCTV visuals confirmed by Police) pic.twitter.com/p0Z8D1h16c

