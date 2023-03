horrifying incident | కత్తితో గొంతు కోసుకుని.. పోలీస్‌ నుంచి పిస్టల్‌ లాక్కొని కాల్పులు జరిపిన వ్యక్తి

March 18, 2023 / 03:27 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఒక వ్యక్తి కత్తితో గొంతు కోసుకున్నాడు. ఆపై రోడ్డుపై తిరుగుతూ జనాన్ని భయాందోళనకు గురి చేశాడు. అతడ్ని అదుపులోకి తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించిన పోలీస్‌ అధికారి నుంచి పిస్టల్‌ లాక్కున్నాడు. దానితో గాల్లోకి కాల్పులు జరిపాడు. దీంతో పోలీసులతోపాటు స్థానికులు భయంతో పరుగులు తీశారు. పోలీసులు అతి కష్టం మీద అతడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఈ భయానక (horrifying incident) సంఘటన జరిగింది. 29 ఏళ్ల క్రిషన్ షేర్వాల్‌ ఢిల్లీలోని షాహదారా ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నాడు. గురువారం సాయంత్రం నాథూ కాలనీ చౌక్ వద్ద హంగామా సృష్టించాడు. కత్తితో గొంతు కోసుకున్నాడు. రక్తం కారుతుండగా కత్తిని చేతిలో పట్టుకుని అక్కడి రోడ్డుపై తిరిగాడు. ఇది చూసి భయాందోళన చెందిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.

కాగా, పోలీసులు ఆ ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. కత్తితో గొంతు కోసుకున్న క్రిషన్‌ను పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ సందర్భంగా ఒక పోలీస్‌ అధికారి వద్ద ఉన్న పిస్టల్‌ను అతడు లాక్కున్నాడు. దానితో గాల్లోకి కాల్పులు జరిపాడు. దీంతో పోలీసులతోపాటు స్థానికులు భయంతో పరుగులు తీశారు. ఆ తర్వాత పోలీసులు అతికష్టం మీద అతడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ జితేందర్ పన్వర్ చేతికి గాయమైంది.

మరోవైపు గొంతు కోసుకున్న క్రిషన్‌ను జీటీబీ ఆసుపత్రిలో చేర్చి చికిత్స అందిస్తున్నారు. భార్య నుంచి విడిపోయిన అతడు మనస్థాపంతో బాధపడుతున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు. కత్తితో గొంతు కోసుకుని హంగామా చేయడం, పోలీసుల నుంచి పిస్టల్‌ లాక్కొని గాల్లోకి కాల్పులు జరిపిన సంఘటనలపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కాగా, ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీలో రికార్డైన ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

#WATCH | Two PCR calls were received at 6:40 pm & 6:50 pm on 16 March at PS MS Park that a person, Krishan Sherwal had slit his throat with a knife & was running in public near Nathu Colony chowk with a knife & a pistol in his and also opened fire: Delhi Police

(CCTV visuals) pic.twitter.com/l9FyrlIcHd

— ANI (@ANI) March 17, 2023