July 19, 2024 / 06:06 PM IST

Doctor Priya : విమానాశ్రయంలో గుండెపోటుతో కుప్పకూలిన ఓ వృద్ధుడిని అక్కడే ఉన్న వైద్యురాలు సీపీఆర్‌ చేసి కాపాడారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. వృద్ధుడిని కాపాడిన వైద్యురాలిని నెటిజన్‌ పొగడ్తల్లో ముంచెత్తుతున్నారు.

వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ 60 ఏళ్ల వృద్ధుడు మరో పట్టణానికి వెళ్లేందుకు ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి వచ్చాడు. అయితే అప్పుడే ఆయనకు గుండెనొప్పి రావడంతో కుప్పకూలిపోయాడు. అక్కడే ఉన్న ప్రియ అనే వైద్యురాలు ఇది గమనించి ఆ వృద్ధుడికి సీపీఆర్‌ చేయడం మొదలుపెట్టారు.

దాదాపు ఐదు నిమిషాలపాటు ఆపకుండా సీపీఆర్‌ చేసి ఆ వృద్ధుడి ప్రాణాలు కాపాడారు. ఈ నెల 17న జరిగిన ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇవాళ సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. కింది వీడియోలో వృద్ధుడికి డాక్టర్‌ ప్రియ సీపీఆర్ చేసిన దృశ్యాలను మీరు కూడా చూడవచ్చు.

Today at T2 Delhi Airport, a gentleman in his late 60s had a heart attack in the food court area.

This lady Doctor revived him in 5 mins.

Super proud of Indian doctors.

Please share this so that she can be acknowledged. pic.twitter.com/pLXBMbWIV4

— Rishi Bagree (@rishibagree) July 17, 2024