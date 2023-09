September 25, 2023 / 06:39 PM IST

హైద‌రాబాద్‌: పార్ల‌మెంట్‌లో ముస్లిం వ్య‌క్తిపై దాడి జ‌రిగే రోజు ద‌గ్గ‌ర్లోనే ఉంద‌ని ఎంఐఎం ఎంపీ అస‌దుద్దీన్ ఓవైసీ(Asaduddin Owaisi) అన్నారు. బీఎస్పీ ఎంపీ ద‌నిష్ అలీపై లోక్‌స‌భ‌లో బీజేపీ ఎంపీ ర‌మేశ్ బిదూరి ఘాటు వ్యాఖ్య‌లు చేసిన నేప‌థ్యంలో ఓవైసీ ఇలా స్పందించారు. దేశ‌వ్యాప్తంగా గోవుల స్మ‌గ్లింగ్‌తో పాటు ఇత‌ర ఘ‌ట‌న‌ల్లో సామూహిక దాడులు జ‌రుగుతున్నాయ‌ని ఆయ‌న ఆరోపించారు. పార్ల‌మెంట్ వేదిక‌గా ఓ బీజేపీ ఎంపీ.. ముస్లిం ఎంపీని దూషించిన తీరు ప్ర‌జ‌లంతా చూశార‌ని ఆయ‌న గుర్తు చేశారు. త‌న మాటల్ని గుర్తుంచుకోవాల‌ని, పార్ల‌మెంట్‌లో ముస్లింపై సామూహిక దాడి జ‌రుగుతుంద‌ని, ఆ రోజు ద‌గ్గ‌ర్లోనే ఉంద‌న్నారు. స‌బ్ కా సాత్ స‌బ్ కా వికాశ్ అని ప్ర‌ధాని మోదీ స్లోగ‌న్స్ ఇస్తున్నార‌ని, కానీ ఆ స్లోగ‌న్ ఆచ‌ర‌ణ‌లో లేద‌న్నారు.

#WATCH | Hyderabad, Telangana: AIMIM chief Asaduddin Owaisi “We see that a BJP MP abuses a Muslim MP in the Parliament. People are saying that he should not have said all this in the Parliament, they are saying that his tongue was bad. This is the representative of the people for… pic.twitter.com/2H9KH7VSuZ

— ANI (@ANI) September 24, 2023