March 11, 2022 / 06:20 PM IST

చెన్నై: నటుడి నుంచి రాజకీయ నేతగా మారిన కమల్‌ హాసన్‌, ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ను అభినందించారు. పంజాబ్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్‌) విజయాన్ని ప్రశంసించారు. ‘అద్భుత విజయం సాధించినందుకు స్నేహితుడు అరవింద్ కేజ్రీవాల్, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి అభినందనలు’ అని శుక్రవారం ట్వీట్‌ చేశారు. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీని ఏర్పాటు చేసిన పదేండ్లలోనే ఢిల్లీలో రెండు సార్లు అధికారంలోకి రావడంతోపాటు తాజాగా పంజాబ్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలిచి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయనుండటాన్ని కొనియాడారు.

కాగా, కమల్‌ హాసన్‌, అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ మధ్య సంబంధాలు కొన్నేళ్ల కిందట నుంచే ఉన్నాయి. కమల్‌ హాసన్‌ రాజకీయాల్లోకి రావాలని అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ 2017లో పిలుపునిచ్చారు. దీంతో కమల్‌ హాసన్‌, ఆప్‌లో చేరవచ్చన్న టాక్‌ వినిపించింది. అయితే 2018లో మక్కల్ నీది మైయం (ఎంఎన్‌ఎం) పార్టీని కమల్‌ హాసన్‌ ఏర్పాటు చేశారు. అయినప్పటికీ ఢిల్లీలో కేజ్రీవాల్‌ చేసిన అభివృద్ధి గురించి పలు సందర్భాల్లో ఆయన ప్రస్తావించారు.

Congratulations to my friend @ArvindKejriwal and Aam Aadmi party for their sweeping victory. It is commendable that within ten years since it's inception, the party has reigned victorious in another state, Punjab. pic.twitter.com/NGSXyrOLIj

— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) March 11, 2022