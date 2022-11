November 5, 2022 / 02:49 PM IST

న్యూఢిల్లీ : స్వతంత్ర భారతదేశంలో మొదటిసారిగా ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నవారిలో ఒకరైన శ్యామ్‌ శరణ్‌ నేగి(106) శ‌నివారం ఉద‌యం క‌న్నుమూసిన సంగ‌తి తెలిసిందే. నేగి అంత్య‌క్రియ‌ల్లో కేంద్ర ఎన్నిక‌ల సంఘం ప్ర‌ధానాధికారి రాజీవ్ కుమార్ పాల్గొన‌నున్నారు. ఈ క్ర‌మంలో హిమాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్‌లోని నేగి స్వ‌గ్రామ‌మైన క‌ల్పాకు సీఈసీ వెళ్ల‌నున్నారు. ఆయ‌న కుటుంబ స‌భ్యులను ప‌రామ‌ర్శించి, అంత్య‌క్రియ‌ల్లో పాల్గొన‌నున్నారు.

గత కొంతకాలంగా వయోధిక అనారోగ్య‌ సమస్యలతో బాధపడుతున్న శరణ్‌.. హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని తన స్వస్థలమైన కల్పాలో శనివారం ఉదయం తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన మృతిపట్ల రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జైరామ్‌ ఠాకూర్‌ సంతాపం తెలిపారు. నేగి అంత్యక్రియలను ప్రభుత్వ అధికార లాంఛనాలతో నిర్వహిస్తామని ప్రకటించారు. త్వరలో జరుగనున్న హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భాగంగా ఈ నెల 2న పోస్టల్ బ్యాలెట్‌ ద్వారా ఆయన తన ఓటుహక్కు వినియోగించుకున్న విషయం తెలిసిందే. నేగీ ఎన్నికల్లో ఓటువేయడం ఇది 34వ సారి.

Chief Election Commissioner Rajiv Kumar leaves for Kalpa, Kinnaur to meet the bereaved family of #ShyamSaranNegi and attend last rites in person at his native village.

Shyam Saran Negi, India’s first voter, passed away at the age of 106.

(File photo) pic.twitter.com/woIA3xRWjF

