June 4, 2023 / 05:57 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ఆర్టిఫిషియ‌ల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI ) రాక‌తో మ‌నం ఊహించ‌నివి ఎన్నో అందుబాటులోకి వ‌స్తున్నాయి. ఏఐ టెక్నాల‌జీతో కొలువులు కోల్పోతామ‌ని కొంద‌రు ఆందోళ‌న వ్య‌క్తం చేస్తుండ‌గా ఈ టెక్నాలజీతో అందివ‌చ్చే ప్ర‌యోజ‌నాల‌ను మ‌రికొంద‌రు ఆస్వాదిస్తున్నారు. అస‌లు ఈ టెక్నాల‌జీతో ముంచుకొచ్చే ముప్పు సంగ‌తి ఎలా ఉన్నా ప‌లు ఏఐ ఆధారిత ఇమేజ్‌లు సోష‌ల్ మీడియాలో సందడి చేస్తున్నాయి.

బాలీవుడ్ స్టార్లు వృద్ధులైతే ఎలా ఉంటార‌నేది వెల్లడించిన ఏఐ ఇమేజ్‌లు ఇటీవ‌ల నెట్టింట సంద‌డి చేయ‌గా సినీ స్టార్లు హీరోయిన్‌లైతే ఎలా ఉంటారో ఊహించే ఏఐ ఇమేజ్‌లు సైతం ఇంట‌ర్‌నెట్‌లో తెగ వైర‌ల‌య్యాయి. తాజాగా సెల‌బ్రిటీ చెఫ్ వికాస్ ఖ‌న్నా ఏఐ టూల్స్‌ను ఉప‌యోగించి రూపొందించిన ఇమేజ్‌ను సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

Ok I did this with AI.

Mona Lisa enjoying Indian Food. 😜 pic.twitter.com/sCCUZT5K9Z

— Vikas Khanna (@TheVikasKhanna) June 3, 2023