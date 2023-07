July 6, 2023 / 06:16 PM IST

శ్రీహ‌రికోట‌: చంద్ర‌యాన్‌-3(Chandrayaan-3) స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌ను ఈనెల 14వ తేదీన ప్ర‌యోగించ‌నున్నారు. శ్రీహ‌రికోట‌లో స‌తీశ్ ధావ‌న్ స్పేస్ సెంట‌ర్ లాంచింగ్ ప్యాడ్ నుంచి మ‌ధ్యాహ్నం 2.35 నిమిషాల‌కు రాకెట్ నింగిలోకి ఎగ‌ర‌నున్న‌ది. ఈ విష‌యాన్ని ఇవాళ ఇస్రో వ‌ర్గాలు వెల్ల‌డించాయి. వాస్త‌వానికి చంద్ర‌యాన్‌3 మిష‌న్‌ను ఈనెల 13వ తేదీన ప్ర‌యోగించ‌నున్న‌ట్లు ఇటీవ‌ల ఇస్రో చెప్పిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఒక రోజు తేడాతో ఈ ప్ర‌యోగాన్ని చేప‌ట్ట‌నున్నారు.

Stay tuned for the updates!

🚀LVM3-M4/Chandrayaan-3 🛰️Mission: The launch is now scheduled for 📆July 14, 2023, at 2:35 pm IST from SDSC, Sriharikota

Announcing the launch of Chandrayaan-3:

ఇవాళ ఉద‌యం ల్యాంచింగ్ ప్యాడ్ వ‌ద్ద‌కు రాకెట్ చేరుకున్న‌ది. ఆ ప్ర‌యోగం కోసం ప‌నులు వేగ‌వంతం చేశారు. చంద్ర‌యాన్ పేలోడ్‌ ఉన్న క్యాప్సూల్‌ను .. జీఎస్ఎల్వీ రాకెట్‌తో రెండు రోజుల క్రిత‌మే అనుసంధానం చేశారు. స‌తీశ్ ధావ‌న్ సెంట‌ర్ వ‌ద్ద ఎల్వీఎం-3తో చంద్ర‌యాన్ క్యాప్సూల్‌ను జ‌త చేసిన‌ట్లు ఇస్రో తెలిపింది. దీంతో దాదాపు చంద్ర‌యాన్-3 కీల‌క ప‌నుల‌న్నీ ముగిశాయి.

🚀LVM3-M4/Chandrayaan-3🛰️

Mission: The LVM3 M4 vehicle is moved to the launch pad.

The final stage of preparation for the launch commences. pic.twitter.com/fb5eg5nzrn

— ISRO (@isro) July 6, 2023