Chandrayaan-3 | మూడు లక్ష్యాల్లో రెండింటిని పూర్తి చేసుకున్న చంద్రయాన్‌-3.. ఇంకొక్కటే బాకీ అంటున్న ఇస్రో

August 26, 2023 / 09:59 PM IST

Chandrayaan-3 | అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో భారత్‌ చరిత్ర సృష్టించింది. రోదసిలో ఇప్పటివరకూ ఏ దేశం అందుకోలేకపోయిన లక్ష్యాన్ని ఇస్రో విజయవంతంగా సాధించింది. చంద్రయాన్‌-3 మిషన్‌లో భాగంగా అత్యంత సంక్లిష్టమైన చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువంపై విక్రమ్‌ ల్యాండర్‌ను దించింది. విక్రమ్‌ ల్యాండర్‌ నుంచి చంద్రుడి ఉపరితలానికి చేరిన ప్రజ్ఞాస్‌ రోవర్‌ కూడా తన మొదలు పెట్టింది. చందమామ గుట్టు విప్పేందుకు శివశక్తి పాయింట్‌ ( విక్రమ్‌ ల్యాండర్‌ చంద్రుడిపై దిగిన చోటు)లో తిరుగుతుంది. ఈ క్రమంలోనే చంద్రయాన్‌-3 మిషన్‌ కోసం పెట్టుకున్న మూడు లక్ష్యాల్లో రెండు విజయవంతంగా పూర్తయ్యాయని ట్విట్టర్‌ (ఎక్స్‌ ) వేదికగా ఇస్రో వెల్లడించింది.

Chandrayaan-3 Mission:

Of the 3⃣ mission objectives,

🔸Demonstration of a Safe and Soft Landing on the Lunar Surface is accomplished☑️

🔸Demonstration of Rover roving on the moon is accomplished☑️

🔸Conducting in-situ scientific experiments is underway. All payloads are…

— ISRO (@isro) August 26, 2023