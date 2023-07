July 13, 2023 / 04:16 PM IST

శ్రీహ‌రికోట‌: చంద్ర‌యాన్‌-3కి చెందిన కౌంట్‌డౌన్(Chandrayaan-3 Countdown) ప్రారంభ‌మైంది. ఈ విష‌యాన్ని భార‌తీయ అంత‌రిక్ష ప‌రిశోధ‌నా సంస్థ వెల్ల‌డించింది. శుక్ర‌వారం మ‌ధ్యాహ్నం 2.35 నిమిషాల‌కు జీఎస్ఎల్వీ మార్క్ 3 రాకెట్ ద్వారా చంద్ర‌యాన్‌ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌ను నింగిలోకి పంనున్నారు. ఆగ‌స్టు 23 లేదా 24వ తేదీన .. చంద్రుడిపై ఆ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ దిగుతుంది. చంద్ర‌యాన్ క్యాప్సూల్‌లో ల్యాండ‌ర్‌, రోవ‌ర్ ఉన్నాయి.

LVM3 M4/Chandrayaan-3 Mission:

The countdown leading to the launch tomorrow at 14:35:17 Hrs. IST has commenced.

— ISRO (@isro) July 13, 2023