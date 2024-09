Car Trapped in Caved Road | రోడ్డు మధ్యలో గోతులు.. ఇరుక్కున్న కారు, వీడియో వైరల్‌

September 12, 2024 / 06:03 PM IST

ముంబై: రోడ్డు కుంగిపోవడంతో పెద్ద గోతులు ఏర్పడ్డాయి. ఒక కారు ఆ గుంతలో ఇరుక్కుపోయింది. (Car Trapped in Caved Road) ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే పోలీసులు, అధికారులు అక్కడకు చేరుకున్నారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలో ఈ సంఘటన జరిగింది. గురువారం ఉదయం దాదర్ సమీపంలోని ప్రభాదేవి ప్రాంతంలోని రోడ్డు గుంతలమయంగా మారింది. ప్రసిద్ధ సిద్ధివినాయక ఆలయానికి సమీపంలో ఉన్న ఈ రోడ్డుపై పలు చోట్ల గోతులు ఏర్పడ్డాయి. పెద్ద గుంతలో ఒక కారు చిక్కుకుపోయింది. ఈ వీడియో క్లిప్స్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి.

కాగా, ఈ సమాచారం తెలిసిన వెంటనే పోలీసులు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు ఆ ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. గోతులు ఏర్పడిన ఆ రోడ్డు వద్ద బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం జరుగలేదని తెలిపారు. ప్రభాదేవి జంక్షన్‌ ప్రాంతంలోని రోడ్డుపై గుంతల కారణంగా వాహనాల రాకపోకలు నెమ్మదిగా కొనసాగుతున్నట్లు ట్రాఫిక్ పోలీసులు తెలిపారు. ఈ మేరకు సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేశారు.

#WATCH | Mumbai: Car Gets Trapped As Portion Of Road Caves-In Near Siddhivinayak Temple In Prabhadevi #Mumbai #mumbainews pic.twitter.com/keLte5Sb16

A sinkhole has appeared right in the middle of the Prabhadevi Junction! 😱 ⚠️

Media and police already there.

@RoadsOfMumbai pic.twitter.com/IgJ9uwV5xW

— Karthik Nadar (@runkarthikrun) September 12, 2024