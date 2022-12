December 11, 2022 / 05:48 PM IST

ముంబై: క్యాబ్‌లో ప్రయాణిస్తున్న ఒక మహిళను డ్రైవర్‌తోపాటు కొందరు వ్యక్తులు వేధించారు. ఆమె ప్రతిఘటించడంతో చేతిలోని పది నెలల పాపను కారు నుంచి బయటకు విసిరేశారు. దీంతో ఆ చిన్నారి చనిపోయింది. అనంతరం ఆ మహిళను కూడా కారు నుంచి తోసేశారు. దీంతో ఆమె కూడా గాయపడింది. మహారాష్ట్రలోని పాల్ఘడ్‌ జిల్లాలో ఈ దారుణం జరిగింది. ఒక మహిళ తన పది నెలల కుమార్తెతో కలిసి పెల్హార్ నుంచి పోషేర్‌ వెళ్లేందుకు శనివారం క్యాబ్‌ ఎక్కింది. ఆ క్యాబ్‌లో మరి కొందరు వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు. కొంత దూరం ప్రయాణించిన తర్వాత క్యాబ్‌ డ్రైవర్‌, అందులోని వ్యక్తులు ఆ మహిళపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డారు. మహిళ ప్రతిఘటించడంతో చేతిలోని ఆమె బిడ్డను లాక్కొన్నారు. పది నెలల పసిపాపను కదులుతున్న కారు నుంచి బయటకు విసిరేశారు. దీంతో ఆ చిన్నారి అక్కడికక్కడే మరణించింది.

అనంతరం ముంబై-అహ్మదాబాద్‌ హైవేపై వెళ్తున్న కారు నుంచి ఆ మహిళను కూడా బయటకు తోసేశారు. దీంతో ఆమె తీవ్రంగా గాయపడింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఆ మహిళను ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. నిందితుడైన క్యాబ్‌ డ్రైవర్‌ విజయ్ కుష్వాహను అరెస్ట్‌ చేశారు. ఈ సంఘటనపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Shocker from Maharashtra's Palghar; 10-month-old baby flung out of speeding car while the mother was allegedly molested by cab driver & co-passengers. @dipeshtripathi0 tells us more. #ITVideo | @AishPaliwal pic.twitter.com/rqPAIqAV5j

— IndiaToday (@IndiaToday) December 11, 2022