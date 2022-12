December 3, 2022 / 06:06 PM IST

లక్నో: లిఫ్ట్‌లో చిక్కుకున్న బాలుడు సహాయం కోసం కేకలు వేశాడు. చివరకు కొన్ని నిమిషాల తర్వాత ఆ బాలుడ్ని రక్షించారు. ఢిల్లీ, ఎన్సీఆర్‌ పరిధిలోని ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన గేట్రల్‌ నోయిడాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. శుక్రవారం సాయంత్రం నిరాలా ఆస్పైర్ సొసైటీకి చెందిన లిఫ్ట్‌లో పదేళ్ల బాలుడు చిక్కుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో బలవంతంగా లిఫ్ట్‌ డోర్లను తెరిచేందుకు ప్రయత్నించాడు. విఫలం కావడంతో సహాయం కోసం గట్టిగా అరిచాడు. చివరకు పది నిమిషాల తర్వాత ఆ బాలుడ్ని లిఫ్ట్‌ నుంచి సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చారు.

కాగా, ఈ ఘటనపై ఆ సొసైటీ వివరణ ఇచ్చింది. శుక్రవారం సాయంత్రం 5.44 గంటలకు ఈ సంఘటన జరిగినట్లు తెలిపింది. లిఫ్ట్‌లోకి వెళ్లిన బాలుడు తన సైకిల్‌తో లిఫ్ట్‌ డోర్‌ను కొట్టాడని, దీంతో ఐదో అంతస్తు మధ్యలో చిక్కుకున్నదని పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో లిఫ్ట్‌ను వినియోగించే పిల్లలు లిఫ్ట్‌ డోర్‌కు కాస్త దూరంగా ఉండేలా చూడాలని తల్లిదండ్రులకు సూచించింది. లిఫ్ట్‌ సేఫ్టీపై ఎన్‌వోసీ కూడా ఉందని, అయితే ముందు జాగ్రత్త కోసం లిఫ్ట్‌ను చెక్‌ చేయాలని సంబంధిత కంపెనీని కోరినట్లు వెల్లడించింది.

మరోవైపు ఈ సంఘటనపై పోలీసులకు ఎలాంటి ఫిర్యాదు అందలేదు. అయితే ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో స్పందించిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కాగా, ఇటీవల ఘజియాబాద్‌లోని హౌసింగ్‌ సొసైటీ లిఫ్ట్‌లో ముగ్గురు బాలికలు చిక్కుకుని ఏడ్చిన వీడియో కూడా సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. సుమారు 20 నిమిషాల తర్వాత వారిని రెస్క్యూ చేశారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించి ఆ అపార్ట్‌మెంట్‌ సంఘానికి చెందిన ఇద్దరిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

