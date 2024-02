Watch: శివసేన నేతపై కాల్పులను సమర్థించుకున్న బీజేపీ ఎమ్మెల్యే.. సీఎం షిండేపై విమర్శలు

February 3, 2024 / 04:08 PM IST

ముంబై: మహారాష్ట్రలోని థానేలో శివసేన షిండే వర్గం నేత మహేష్ గైక్వాడ్‌పై గన్‌తో కాల్పులు జరిపిన బీజేపీ ఎమ్మెల్యే గణ్‌పత్‌ గైక్వాడ్ (BJP MLA Ganpat Gaikwad) తన చర్యను సమర్థించుకున్నారు. (I Shot Him Myself, No Regrets) భూవివాదం నేపథ్యంలో జరిగిన ఈ సంఘటనపై తాను పశ్చాత్తాపం చెందడం లేదని మీడియాతో అన్నారు. పోలీస్ స్టేషన్‌లో పోలీసుల ఎదుట తన కొడుకును కొట్టారని ఆయన ఆరోపించారు. అందుకే ఆత్మరక్షణ కోసం శివసేన నేత మహేష్ గైక్వాడ్‌పై కాల్పులు జరిపినట్లు చెప్పారు. ‘అవును, నేనే ఆయనపై కాల్పులు జరిపా. నాకేమీ పశ్చాత్తాపం లేదు. పోలీస్ స్టేషన్ లోపల పోలీసుల ఎదుటే నా కొడుకు కొడుతుంటే, నేనేం చేస్తా’ అని ఒక న్యూస్ ఛానెల్‌తో అన్నారు.

కాగా, సీఎం ఏక్‌నాథ్‌ షిండేపై కూడా బీజేపీ ఎమ్మెల్యే గణ్‌పత్‌ గైక్వాడ్ మండిపడ్డారు. మహారాష్ట్రలో నేరస్తుల రాజ్యాన్ని సృష్టించడానికి ఆయన ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ‘షిండే సాహెబ్ ఉద్ధవ్ (ఠాక్రే) సాహెబ్‌కి ద్రోహం చేశాడు. ఆయన బీజేపీకి కూడా ద్రోహం చేస్తాడు. ఆయన నాకు కోట్లాది రూపాయలు బాకీ ఉన్నాడు. మహారాష్ట్రను బాగా నిర్వహించాలంటే షిండే రాజీనామా చేయాలి. దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ (ఉప ముఖ్యమంత్రి), ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఇది నా వినయపూర్వక విన్నపం’ అని అన్నారు.

మరోవైపు సీఎం ఏక్‌నాథ్‌ షిండే కుమారుడు, ఎంపీ శ్రీకాంత్ షిండే పైనా బీజేపీ ఎమ్మెల్యే గణ్‌పత్‌ గైక్వాడ్ ఆరోపణలు చేశారు. నియోజకవర్గంలో తాను చేసిన పనుల క్రెడిట్‌ కొట్టేసేందుకు శ్రీకాంత్ షిండే పేరుతో బోర్డులు పెట్టారని ఆరోపించారు. ‘ఏక్‌నాథ్‌ షిండే ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే మహారాష్ట్రలో నేరగాళ్లు మాత్రమే పుడతారు. ఈ రోజు నాలాంటి మంచి వ్యక్తిని క్రిమినల్‌గా మార్చారు’ అని మీడియాతో అన్నారు. కాగా, పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో శివసేన నేతలపై గణ్‌పత్‌ గైక్వాడ్ కాల్పులు జరిపిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

#WATCH | Ulhasnagar firing incident | Arrested BJP MLA Ganpat Gaikwad being brought out of police station for medical examination. He will be produced before court today. Three people, including Gaikwad have been arrested in connection with the incident.

DCP Sudhakar Pathare… pic.twitter.com/HIWIzyfg25

— ANI (@ANI) February 3, 2024