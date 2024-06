Rekha Patra | పోలీసులు ముఖ్యమంత్రి మమతాబెనర్జికి బానిసలు : బీజేపీ అభ్యర్థి రేఖా పాట్రా ఫైర్‌

June 1, 2024 / 04:30 PM IST

Rekha Patra : పశ్చిమబెంగాల్‌ పోలీసులు ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మమతాబెనర్జికి బానిసలని బషిర్‌హాట్‌ లోక్‌సభ నియోజకవర్గ బీజేపీ అభ్యర్థి రేఖా విమర్శించారు. బషిర్‌హాట్‌ లోక్‌సభ నియోజకవర్గంలోని బయర్‌బారీ పట్టణంలో బీజేపీ, తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తల మధ్య ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నాయి. సమాచారం తెలిసి బీజేపీ అభ్యర్థి రేఖా పాట్రా అక్కడికి వెళ్లడంతో పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారింది.

దాంతో పోలీసులు రేఖా పాట్రాను అక్కడి నుంచి బలవంతంగా తీసుకెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా పోలీసులపై ఆమె తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ‘మీరు నా మీద చేయి చేసుకుంటారా..? అయితే చేసుకోండి. మీరు పోలీసులు. కానీ ముఖ్యమంత్రికి బానిసలుగా ఉంటున్నందుకు సిగ్గుపడాలి’ అని ఆమె మండిపడ్డారు. ‘ముఖ్యమంత్రి మిమ్మల్ని కొనుగోలు చేశారు. మీరు ముఖ్యమంత్రికి బానిసలు’ అని ఫైరయ్యారు.

#WATCH | North 24-Parganas, West Bengal: An alleged clash breaks out between Trinamool Congress and BJP workers at Bayarbari in Basirhat.

BJP candidate from Basirhat Lok Sabha seat Rekha Patra said, “If you (police) want to raise your hands on me, then do so. You are the… pic.twitter.com/Ko35HLiLq5

— ANI (@ANI) June 1, 2024