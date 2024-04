Bengaluru | బెంగళూరులో తక్కువ ఎత్తులో ఎగిరిన వీవీఐపీ విమానం..! Video

April 4, 2024 / 06:49 PM IST

Bengaluru | బెంగళూరు కొరమంగళ ప్రాంతంలో రెండురోజులుగా ఓ విమానం కలవరానికి గురి చేస్తున్నది. తక్కువ ఎత్తులో బోయింగ్‌ విమానం ఎగురడంతో స్థానికులు గందరగోళానికి గురవుతున్నారు. ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న హిందుస్థాన్‌ ఏరోనాటిక్స్‌ లిమిటెడ్‌ (HAL) ఎయిర్‌పోర్ట్‌పై దాదాపు ఆరుసార్లు చక్కర్లు కొట్టి వెళ్లింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఫ్లైట్‌రాడార్‌24 వెబ్‌సైట్‌ ప్రకారం.. కే7067 నంబరు గల బోయింగ్‌ 777-337 విమానంగా గుర్తించారు. దాన్ని రాష్ట్రపతి, ప్రధాని తదితర వీవీఐపీలకు వినియోగిస్తుంటారు. ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం వద్ద రెండు ఇలాంటివే విమానాలున్నాయి.

ఏప్రిల్ 3న రాత్రి 10.54 గంటలకు ఢిల్లీకి తిరిగి వచ్చే ముందు.. హెచ్‌ఏఎల్ విమానాశ్రయం వద్ద ఆరుసార్లు చక్కర్లు కొట్టింది. అయితే, ఈ అసాధారణ ఘటనపై స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. లోక్‌సభ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఎన్నికల కోడ్‌ అమలులో ఉన్నది. ఈ క్రమంలో విమానం నిర్వహణ విమానాలు, లేదంటే పైలట్స్‌కు శిక్షణకు వినియోగించి ఉండవచ్చని నేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ సెంటర్‌కు చెందిన రిటైర్డ్ శాస్త్రవేత్త మోహన్ కృష్ణన్ తెలిపారు. అయితే, కొందరు స్థానికులు తక్కువ ఎత్తులో ఎగురుతున్న విమానం కారణంగా భారీగా శబ్దం వస్తున్నట్లుగా ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే, ప్రతిరోజు రాత్రి విమానం తక్కువ ఎత్తులో ఎగురుతోందని స్థానికుడు ఒకరు పేర్కొన్నారు. మరో వ్యక్తి గత రెండువారాలుగా అనేక సార్లు విమానం ఎగురుతుండడం గమనించినట్లు చెప్పాడు.

Really low flying plane circling Bangalore near Koramangala / Indiranagar area. This is the 6th circle. Comes really close to ground then takes off again without touching. Military exercise? pic.twitter.com/A9OpoJXIaj

— Hemant Mohapatra (@MohapatraHemant) April 3, 2024