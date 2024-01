mid-day meals | స్కూల్‌ బెంచీలతో మధ్యాహ్న భోజనం వంటకం.. వీడియో వైరల్‌

January 13, 2024 / 03:40 PM IST

పాట్నా: ప్రభుత్వ స్కూల్‌లోని బెంచీలను కట్టెలుగా వినియోగించారు. వాటికి మంటపెట్టి మధ్యాహ్న భోజనం (mid-day meals) వండారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో ఈ సంఘటనపై దర్యాప్తునకు విద్యాశాఖ అధికారులు ఆదేశించారు. బీహార్‌ రాజధాని పాట్నా జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ప్రభుత్వ మాధ్యమిక పాఠశాల పిల్లలకు మధ్యాహ్న భోజనం వండేందుకు వంటమనిషి స్కూల్‌ బెంచీలను కట్టెలుగా వాడింది. స్కూల్‌ బెంచీలను తగులబెట్టి మధ్యాహ్న భోజనం వండుతున్న వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

కాగా, మధ్యాహ్న భోజనం వండేందుకు కట్టెలు లేకపోవడంతో బెంచీలతో చేయాలని ఉపాధ్యాయురాలు సవితా కుమారి చెప్పినట్లు వంటమనిషి ఆరోపించింది. బెంచీలను ఇరక్కొట్టి వాటితో వంట చేస్తుండగా ఆ టీచరే వీడియో తీసి ఆ తర్వాత సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ చేసినట్లు విమర్శించింది. అయితే వంటమనిషి ఆరోపణలను ఉపాధ్యాయురాలు సవితా కుమారి ఖండించింది. బెంచీలను కాల్చి మధ్యాహ్నం భోజనం వండాలని ప్రిన్సిపల్‌ ఆదేశించినట్లు చెప్పింది. ఈ తప్పు తనపై వేసేందుకు వారు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించింది.

మరోవైపు మానవ తప్పిదం వల్ల ఈ సంఘటన జరిగినట్లు ఆ ప్రభుత్వ స్కూల్‌ ప్రిన్సిపల్‌ ప్రవీన్‌ కుమార్‌ రంజన్‌ తెలిపారు. మధ్యాహ్న భోజనం వండేందుకు గ్యాస్‌ వినియోగిస్తామని చెప్పారు. అయితే వంటవాళ్లకు అవగాహన లేకపోవడం, బాగా చలిగా ఉండటంతో బెంచీలను కట్టెలుగా వాడి మధ్యాహ్నం భోజనం వండినట్లు వెల్లడించాడు. కాగా, సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయిన వీడియోలను పరిశీలిస్తున్నట్లు బ్లాక్‌ విద్యాశాఖ అధికారి నివేష్ కుమార్‌ తెలిపారు. ఈ సంఘటనపై దర్యాప్తు జరిపి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు.

Sad state at govt school Patna

Benches burned to cook mid-day meals!

Government school cook claims they dint have firewood to prepare food…and so the school teacher asked her to use wooden desks meant for students to cook meals for children. Education department orders… pic.twitter.com/s2MXcIDVQk

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) January 12, 2024