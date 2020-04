హైద‌రాబాద్‌: కోవిడ్‌19 వ్యాధికి గ‌బ్బిలాలే కార‌ణ‌మ‌ని కొన్ని ప‌రిశోధ‌న‌లు చెబుతున్నాయి. దీంతో కొన్ని దేశాల్లో ఆ గ‌బ్బిలాల‌ను చంపేందుకు ప్ర‌భుత్వాలు చ‌ర్య‌లు చేప‌డుతున్నాయి. ఇలాంటి చ‌ర్య‌ల‌ను ఐక్య‌రాజ్య‌స‌మితి ఖండించింది. గ‌బ్బిలాలు మాన‌వ‌జాతికి ఏమాత్రం హాని చేయ‌వ‌ని అని క‌న‌ర్జ‌ర్వేష‌న్ ఆఫ్ మైగ్రేట‌రీ స్పీసీస్(సీఎంఎస్‌) సంస్థ పేర్కొన్న‌ది. గ‌బ్బిలాల‌తో కోవిడ్‌19 వ్యాపించ‌దు, ఆ వైర‌స్‌ కేవ‌లం మ‌నిషి నుంచి మ‌నిషి మాత్ర‌మే వ్యాపిస్తుంది. గ‌బ్బిలాల నుంచే నేరుగా మ‌నిషికి వైర‌స్ సంక్ర‌మించిన‌ట్లు ఆధారాలు లేవు. ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా సుమారు 1400 గ‌బ్బిలాల జాతులు ఉన్నాయి. వాటిల్లో కొన్ని ప‌ట్ట‌ణ వాతావ‌ర‌ణానికి అలవాటు ప‌డ్డాయి. గార్డెన్లు, పార్క్‌లు, బ్రిడ్జ్‌ల కింద అవి నివ‌సిస్తుంటాయి.



గ‌బ్బిలాల వ‌ల్ల అనేక లాభాలు ఉన్నాయి. వాటి వ‌ల్ల వృక్షాల్లో ప‌రాగ‌సంప‌ర్కం జ‌రుగుతంది. విత్త‌న వ్యాప్తి జ‌రుగుతంది. కీట‌కాల‌ను అవి తింటాయి. గ‌బ్బిలాల వ‌ల్ల ప్ర‌తి ఏడాది బిలియ‌న్ల డాల‌ర్ల మేలు జ‌రుగుతున్న‌ది. చాలా వ‌ర‌కు గ‌బ్బిలాల జాతులు ప్ర‌మాదంలో ఉన్నాయి. వాటికి మ‌న స‌హాయం అవ‌స‌రం. డ‌జ‌న్ల సంఖ్య గ‌బ్బిలా జాతుల్ని సీఎంఎస్ ర‌క్షిస్తున్న‌ది. యూరో బ్యాట్స్ కూడా ఈ ప్ర‌క్రియ‌లో పాల్గొంటున్న‌ది. గ‌బ్బిలాల‌ను చంప‌డం వ‌ల్ల కోవిడ్‌19 సంక్ర‌మ‌ణ‌నను అరిక‌ట్ట‌లేం. అలా చేస్తే వాటి జ‌నాభా నిష్ప‌త్తి ప‌డిపోతుంది. ప‌ర్యావ‌ర‌ణ స‌మ‌తుల్య‌త‌ను కాపాడ‌డంలో గ‌బ్బిలాల కీల‌క పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.

Even as investigations are still ongoing as to origins of #COVID19, reports of extermination of bats as a response measure surfaced.@Bonnconvention highlights facts about unique role bats play in maintaining a healthy ecosystem. https://t.co/beCEDSJA1s

