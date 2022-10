October 1, 2022 / 09:27 AM IST

డెహ్రాడూన్‌: హిమాల‌యాల్లోని కేదార్‌నాథ్ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రం వ‌ద్ద ఇవాళ ఉద‌యం భారీగా మంచుచ‌రియ‌లు విరిగిప‌డ్డాయి. కేదార్‌నాథ్ ఆల‌యం వెనుక భాగంలో సుదూరంలో ఉన్న కొండ‌చ‌రియ‌లు ఒక్క‌సారిగా కూలాయి. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో భారీగా మంచు కొట్టుకువ‌చ్చింది. అయితే ఆల‌యానికి ఎటువంటి ప్ర‌మాదం జ‌ర‌గ‌లేద‌ని శ్రీ బ‌ద్రీనాథ్‌-కేదార్‌నాథ్ ఆల‌య క‌మిటీ అధ్య‌క్షుడు అజేంద్ర అజ‌య్ తెలిపారు. చూస్తుండ‌గానే ఒక్క‌సారిగా మంచు శిఖ‌రం నేల‌కు ఒరిగింది. భారీ మొత్తంలో మంచు కొండ‌ల మ‌ధ్య వ్యాపించింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను రిలీజ్ చేశారు.

#WATCH | Uttarakhand: An avalanche occurred this morning in the Himalayan region but no damage was sustained to the Kedarnath temple: Shri Badrinath-Kedarnath Temple Committee President, Ajendra Ajay pic.twitter.com/fyi2WofTqZ

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 1, 2022