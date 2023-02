Avalanche | గుల్‌మార్గ్‌లోని స్కీ రిసార్ట్‌ను ముంచెత్తిన అవలాంచ్‌.. ఇద్దరు మృతి..!

Avalanche | జమ్మూకశ్మీర్‌లోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతం గుల్‌మార్గ్‌లో గల స్కీ రిసార్ట్‌ను భారీ హిమపాతం ముంచెత్తింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు మృతి చెందగా.. సుమారు 19 మందిని అధికారులు సురక్షితంగా రక్షించారు.

February 1, 2023 / 03:21 PM IST

Avalanche | జమ్మూకశ్మీర్‌లోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతం గుల్‌మార్గ్‌లో గల స్కీ రిసార్ట్‌ను భారీ హిమపాతం (అవలాంచ్, మంచు ఉప్పెన‌) ముంచెత్తింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు మృతి చెందగా.. సుమారు 19 మందిని అధికారులు సురక్షితంగా రక్షించారు. ఒక్కసారిగా మంచు ముంచెత్తడంతో పర్యాటకులు భయంతో ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని అక్కడి నుంచి పరుగులు తీశారు. ఈ విషయాన్ని బారాముల్లా పోలీసులు సోషల్‌ మీడియా ద్వారా తెలియజేశారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు.

#WATCH | J&K: Avalanche hit the Afarwat peak at famous ski resort in Gulmarg. Rescue operation launched by Baramulla Police along with other agencies. Reports of some skiers being trapped are being corroborated, Baramulla Police say. pic.twitter.com/zsFBfBL0od — ANI (@ANI) February 1, 2023

అయితే, కశ్మీర్‌ ప్రాంతంలో అవలాంచ్‌లు ఏర్పడటం ఇది మొదటిసారేమీ కాదు. కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదుకావడంతో ఇటీవల ప్రముఖ హిల్‌స్టేషన్‌ సోనామార్గ్‌లో అవలాంచ్‌ ఏర్పడింది. అయితే అప్పుడు ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదు. గత నెలలో టిబెట్‌లోని నైరుతి ప్రాంతాన్నీ అవలాంచ్‌ ముంచెత్తింది. అక్కడ భారీ ఎత్తున హిమం ముంచెత్తడంతో ఎనిమిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

Deadbodies of 2 foreign nationals recovered being shifted to hospital for medicolegal procedures.@JmuKmrPolice @KashmirPolice pic.twitter.com/GetUIrbPPG — Baramulla Police (بارہمولہ پولیس) (@BaramullaPolice) February 1, 2023

అవలాంచ్‌ అంటే..

శీతాకాలంలో.. రికార్డు స్థాయిలో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుంటాయి. అలాంటి సమయంలోనే అక్కడక్కడా అవలాంచ్‌లు ఏర్పడతాయి. భారీ ఎత్తున మంచు ఒక్కసారిగా విపరీతమైన వేగంతో కొండలపై నుంచి కిందకు రావడాన్ని అవలాంచ్‌ (మంచు తుపాను) అంటారు. దీనివల్ల ప్రాణ నష్టం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

Avalanche hit the Afarwat peak #HapathKhud at famous ski resort in #Gulmarg.#Rescue operation has been launched by #Baramulla Police alongwith other agencies. Reports of some skiers being trapped are being corroborated. More details shall follow.@JmuKmrPolice @KashmirPolice — Baramulla Police (بارہمولہ پولیس) (@BaramullaPolice) February 1, 2023