June 7, 2024 / 10:07 AM IST

న్యూఢిల్లీ: సునితా విలియ‌మ్స్(Sunita Williams) డ్యాన్స్ చేశారు. స్పేస్ స్టేష‌న్‌లో త‌న సంతోషాన్ని ఆమె వ్య‌క్తం చేశారు. బోయింగ్ స్టార్‌లైన‌ర్‌లో అంత‌రిక్ష కేంద్రానికి వెళ్లిన భార‌తీయ మూలాలు ఉన్న ఆస్ట్రోనాట్ సునితా.. తోటి వ్యోమ‌గాముల్ని క‌లుసుకున్న త‌ర్వాత త‌న‌దైన స్ట‌యిల్‌లో ఎంజాయ్ చేశారు. గ‌తంలో గ‌ణేశుడి ప్ర‌తిమ‌, భ‌గ‌వ‌ద్గీత‌తో అంత‌రిక్షంలోకి వెళ్లిన 59 ఏళ్ల సునితా విలియ‌మ్స్ .. మూడ‌వ‌సారి స్పేస్ స్టేష‌న్‌కు వెళ్లారు. స్పేస్ స్టేష‌న్‌కు వెళ్లిన ఆనందంలో ఆమె డ్యాన్స్ చేసింది. అక్క‌డ ఉన్న ఏడు మంది ఆస్ట్రోనాట్స్‌ను హ‌గ్ చేసుకున్న‌ది. బోయింగ్ స్టార్‌లైన‌ర్‌లో విలియ‌మ్స్‌తో పాటు విల్మోర్ వెళ్లారు. డ్యాన్స్ పార్టీ గురించి మాట్లాడుతూ.. ఇలాగే ఎంజాయ్ చేయాల‌న్న ఉద్దేశాన్ని సునితా వ్య‌క్తం చేశారు.

Hugs all around! The Expedition 71 crew greets Butch Wilmore and @Astro_Suni aboard @Space_Station after #Starliner docked at 1:34 p.m. ET on June 6. pic.twitter.com/wQZAYy2LGH

— Boeing Space (@BoeingSpace) June 6, 2024