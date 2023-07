July 24, 2023 / 07:00 AM IST

వారణాసి: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని వారణాసిలో (Varanasi) ఉన్న జ్ఞానవాపి మసీదులో (Gyanvapi mosque) భారత పురావస్తు పరిశోధనా సంస్థ (ASI) అధికారులు శాస్త్రీయ సర్వే (Survey) నిర్వహించనున్నారు. వారణాసి జిల్లా కోర్టు ఆదేశాల మేరకు సోమవారం ఉదయమే ఏఎస్‌ఐ అధికారులు మసీదు వద్దకు చేరుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటుచేశారు. కాగా, శివలింగం ఉన్నట్టుగా హిందు ప్రతినిధులు చెబుతున్న ‘వాజూ ఖానా’ (Wazu Khana) మినహా మసీదులో అంతటా కార్బన్‌ డేటింగ్ (Carbon Dating)‌, ఇతర పద్ధతుల ద్వారా సర్వే చేసుకునేందుకు కోర్టు అనుమతించింది. జ్ఞానవాపి మసీదు అడుగున హిందూ ఆలయం ఉందా.. లేదా..? అనే విషయాన్ని కనిపెట్టాలని, ఆగస్టు 4వ తేదీకల్లా సర్వే నివేదికను సమర్పించాలని ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే.

జ్ఞానవాపి మసీదులో సర్వే నిర్వహణకు అనుమతించాలంటూ హిందువుల తరఫున విష్ణు శంకర్‌ జైన్‌ అనే న్యాయవాది పిటిషన్‌ వేశారు. దీనిపై వారణాసి జిల్లా కోర్టు జూలై 14న వాదనలు విన్నది. అన్ని అంశాలను పరిశీలించి సర్వేకు అనుమతిస్తున్నట్లు తీర్పువెలువరించింది. అయితే శాస్త్రీయ సర్వే చేపట్టాలన్న వారణాసి కోర్టు ఉత్తర్వులపై మసీదు నిర్వహణ కమిటీ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఈ పిటిషన్‌ నేడు సీజేఐ జస్టిస్‌ డీవై చంద్రచూడ్‌ ముందుకు రానున్నది.

#WATCH | Varanasi, UP: ASI (Archaeological Survey of India) to conduct survey of the Gyanvapi mosque complex today

Visuals from outside the Gyanvapi premises pic.twitter.com/SXTKYcVXO1

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 24, 2023