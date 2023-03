Ladoos thrown | బీహార్‌ అసెంబ్లీలో లడ్డూల విసిరివేత.. ఎందుకంటే!

March 15, 2023 / 02:51 PM IST

పాట్నా: బీహార్‌ అసెంబ్లీలో బుధవారం పెద్ద డ్రామా జరిగింది. కొందరు సభ్యులు లడ్డూలు విసురుకున్నారు. ఆర్జేడీ ఎమ్మెల్యేలు పంపిణీ చేసిన లడ్డూలను బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు విసిరికొట్టారు. దీంతో ఇరు పార్టీల సభ్యుల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. బీహార్ మాజీ సీఎం, ఆర్జేడీ అధ్యక్షుడు లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్‌, ఆయన భార్య రబ్రీ దేవి, కుమార్తె, ఎంపీ మిసా భారతికి ల్యాండ్ ఫర్ జాబ్ కేసులో బెయిల్‌ మంజూరైంది. ఒక్కొక్కరికి రూ.50,000 వ్యక్తిగత పూచీకత్తుపై ఢిల్లీలోని రౌజ్‌ అవెన్యూ కోర్టు బుధవారం బెయిల్ ఇచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్జేడీ ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో లడ్డూలు పంపిణీ చేశారు.

కాగా, బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా అసెంబ్లీ ఆవరణలో నిరసనకు దిగారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్జేడీ సభ్యులు పంపిణీ చేసిన లడ్డూలను వారు విసిరికొట్టారు. దీంతో ఇరు పార్టీల సభ్యుల మధ్య వాగ్వాదం, గొడవ జరిగింది. అయితే ఆర్జేడీ ఎమ్మెల్యేలు గూండాయిజం చేస్తున్నారని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే, బీహార్‌ అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నేత విజయ్ కుమార్ సిన్హా విమర్శించారు. తమ పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించారని ఆరోపించారు. ఈ అంశాన్ని గవర్నర్‌ దృష్టికి తీసుకెళ్తానని ఆయన అన్నారు.

మరోవైపు బీజేపీ సీనియర్‌ నేత, బీహార్ మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి తార్కిషోర్ ప్రసాద్ కూడా ఆర్జేడీ ఎమ్మెల్యేల తీరును తప్పుపట్టారు. చాలా మంది సీనియర్ నాయకులు తప్పుగా ప్రవర్తించారని, వారిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని అన్నారు. ఉద్దేశపూర్వకంగానే బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఈ గొడవ జరిగిందని ఆయన ఆరోపించారు. కాగా, అసెంబ్లీ ఆవరణలో లడ్డూలు విసురుకున్న వీడియో క్లిప్‌లు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి.

#WATCH | Bihar: RJD & BJP MLAs enter into a scuffle with each other over distribution of laddus at Assembly premises following the bail granted to Lalu Yadav, Rabri Devi & Misa Bharti in land-for-job case.

BJP alleges that RJD MLAs tried to forcefully feed them & disturbed them pic.twitter.com/Fw3PVCZh8N

— ANI (@ANI) March 15, 2023