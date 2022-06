June 10, 2022 / 09:41 PM IST

ఆర్మీ అధికారులు త‌మ విధుల‌ను చిత్త‌శుద్ధితో నిర్వ‌హిస్తారు. భార్య పిల్ల‌ల‌కు దూరంగా ఉంటూ దేశంకోసం ప‌నిచేస్తుంటారు. కాగా, అంబులెన్స్‌లో ఓ చిన్నారికి జ‌వాన్ తినిపిస్తున్న ఫొటో ఒక‌టి నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది. హృద‌యాన్ని క‌దిలించే ఈ ఫొటో చేసి, ఆ జ‌వాన్‌కు నెటిజ‌న్లు సెల్యూట్ చేశారు.

ఈ ఫొటోను గుజ‌రాత్ హోంమంత్రి హ‌ర్ష్ సంఘ‌వి ట్విట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేశారు. ఆర్మీ అధికారి అంబులెన్స్ వెనుక కూర్చుని తన చేతుల్లో శిశువును పట్టుకున్నట్లు ఫొటోలో ఉంది. త‌ర్వాత చిత్రంలో అధికారి శిశువుకు ఆహారం ఇచ్చేందుకు ప్ర‌య‌త్నిస్తున్నాడు. ఇంతలో, మరొక అధికారి చేతిలో గుడ్డతో అతని పక్కన నిల్చుండి ఉన్నాడు. ఎమోషన్స్, డ్యూటీ కలిసి ఉన్న ఆర్మీ అధికారి ఫొటో చూసిన నెటిజ‌న్లు ‘హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్మీ’ అని కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఎమోజీలు, ప్రశంసలతో కామెంట్లు ముంచెత్తుతున్నారు.

When emotions and duty go hand in hand.

Hats off Indian Army👏 pic.twitter.com/irDgdzfkf5

— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) June 8, 2022