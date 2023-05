May 29, 2023 / 11:29 AM IST

న్యూఢిల్లీ: భార‌తీయ వైమానిక ద‌ళానికి చెందిన అపాచీ హెలికాప్ట‌ర్‌(Apache Helicopter).. ఇవాళ మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లోని బిండ్‌లో ఎమ‌ర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ చేసింది. చాప‌ర‌ల్‌లో ఏదో సాంకేతిక స‌మ‌స్య వ‌చ్చిన‌ట్లు పైలెట్ గుర్తించాడ‌ని అధికారులు తెలిపారు. ఆ వెంట‌నే హెలికాప్ట‌ర్‌ను ల్యాండ్ చేసిన‌ట్లు వెల్ల‌డించారు. అయితే పైలెట్ అప్ర‌మ‌త్తంగా ఉండ‌డం వ‌ల్ల హెలికాప్ట‌ర్‌ను సుర‌క్షితంగా దించామ‌ని, భారీ ప్ర‌మాదాన్ని త‌ప్పించామ‌ని అధికారులు తెలిపారు. త్వ‌ర‌లోనే ఆ హెలికాప్ట‌ర్‌ మ‌ళ్లీ లేవ‌నున్న‌ది.

#WATCH | An Apache attack helicopter today made a precautionary landing in a field in a village in the Bhind district of Madhya Pradesh.

Visuals of the Apache helicopter and another chopper arriving to provide assistance to the Apache. https://t.co/hCfvqcw14S pic.twitter.com/1aEpBZEt8w

