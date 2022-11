November 24, 2022 / 01:52 PM IST

న్యూఢిల్లీ : టీమ్ వ‌ర్క్‌తో ముందుకెళితే ఎంత‌టి అద్భుతాన్నైనా ఆవిష్క‌రించ‌వ‌చ్చ‌ని అంద‌రూ చెబుతుంటారు. ఇదే కాన్సెప్ట్‌ను హైలైట్ చేస్తూ పారిశ్రామిక దిగ్గజం ఆనంద్ మ‌హింద్ర ఓ మోటివేష‌న‌ల్ వీడియోను షేర్ చేశారు. కార్పొరేట్ దిగ్గ‌జం షేర్ చేసిన ఈ వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ వైర‌ల‌వుతోంది. ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేసిన ఈ షార్ట్ క్లిప్‌లో రెండు ప‌క్షులు క‌నిపిస్తున్నాయి.

Sometimes, in the middle of the week, this is what it feels like you’ve been doing in a project team. 😊 Make sure you’re all working towards the same objective… pic.twitter.com/3pFSkm95Tl

— anand mahindra (@anandmahindra) November 23, 2022