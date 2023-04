April 5, 2023 / 05:36 PM IST

న్యూఢిల్లీ : కార్పొరేట్ దిగ్గ‌జం ఆనంద్ మ‌హీంద్రా సోష‌ల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటూ ప‌లు ఇన్‌స్పిరేష‌న‌ల్ పోస్టుల‌ను షేర్ చేస్తుంటారు. లేటెస్ట్‌గా ఓ మ‌హిళ టీ ష‌ర్ట్‌ను సుల‌భంగా మ‌డిచే టెక్నిక్‌తో కూడిన వీడియోను (viral video) పోస్ట్ చేయ‌గా అది నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది.

I can’t resist being fascinated by this kind of seemingly trivial stuff. May not change the world, but it’s so creative & right-brained. Everything that saves time on mundane chores is progress! 😊 pic.twitter.com/tEPqXtjNsZ

— anand mahindra (@anandmahindra) April 5, 2023