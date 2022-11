November 21, 2022 / 12:40 PM IST

ముంబై : సోష‌ల్ మీడియాలో చురుకుగా ఉండే పారిశ్రామిక దిగ్గ‌జం ఆనంద్ మ‌హింద్ర నిత్యం ఇన్‌స్పిరేష‌న‌ల్ వీడియోలతో స్ఫూర్తి నింపుతుంటారు. మ‌హింద్ర గ్రూప్ చైర్మ‌న్ తాజాగా మండే మోటివేష‌న్ పోస్ట్‌తో అద్భుత‌మైన వీడియోను నెటిజ‌న్ల ముందుంచారు. గ్ర‌ద్ధ‌ వీడియోను ఆనంద్ మ‌హింద్ర ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు.

A mini-cam hooked on to this magnificent bird allows us to literally get a ‘bird’s eye view.’ I find it useful to start a week by trying to always start with the big picture instead of getting bogged down in the nitty-gritty right away #MondayMotivation pic.twitter.com/sTLNwSMXYa

— anand mahindra (@anandmahindra) November 21, 2022